Primarul Ion Ceban i-a propus consilierului din partea PPDA, Ruslan Verbițchi să conducă grupul municipal de modernizare a Pieței Centrale: Ion Ceban zice că pentru el contează ca rezultatul sa fie pentru cetățeni

"Faptul că avem pe zi 60, 70 sau 100 de cazuri confirmate, aceasta nu înseamnă că noi am trecut pandemia. Pandemia și tot ceea ce ține de coronavirus, noi trebui să fim conștienți de faptul că va dura încă minimum un an de zile, cel puțin un an de zile noi vom fi permanent cu această pandemie. A(H1N1) în 2009 a durat anul 2009, 2010 și, parțial, începutul lui 2011.”, a explicat Igor Dodon.Totodată, președintele a precizat că unele restricții sunt ridicate, pentru ca oamenii să-și poată câștiga existența. "Noi vorbim de scoaterea unor restricții pe unele activități economice importante, pentru că una este să luptăm cu pandemia și alta e să punem pe brânci toată economia națională. Și oamenii trebuie să iasă la muncă, pentru că trebuie să obțină salarii, în afară de suportul de la stat", a mai spus președintele.