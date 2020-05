Igor Dodon: Restricțiile vor fi scoase pe măsură ce situația va corespunde recomandărilor medicilor

"Faptul că avem pe zi 60, 70 sau 100 de cazuri confirmate, aceasta nu înseamnă că noi am trecut pandemia. Pandemia și tot ceea ce ține de coronavirus, noi trebui să fim conștienți de faptul că va dura încă minimum un an de zile, cel puțin un an de zile noi vom fi permanent cu această pandemie. A(H1N1) în 2009 a durat anul 2009, 2010 și, parțial, începutul lui 2011.”, a explicat Igor Dodon. Totodată, președintele a precizat că unele restricții sunt ridicate, pentru ca oamenii să-și poată câștiga...

