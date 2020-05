Primele spitale din R. Moldova care au primit echipamente şi materiale medicale din ajutorul oferit de România

19:30

„Am mulți prieteni care sunt din Republica Moldova”. Declarația a fost făcută de Alin Suciu, medic coordonator al echipei de 31 de medici SMURD România, veniți să lupte în prima linie în războiul contra pandemiei COVID-19. Alin Suciu este medic specialist în medicină de urgenţă la spitalul din Oradea. A aflat despre misiunea în Republica Moldova în momentul în care aterizase la Bucureşti după o perioadă de voluntariat în Italia, focarul european al epidemiei de Covid-19. Sursa spune că a avut cel puțin două motive pentru care a ales să vină în R. Moldova. Primul ține de normalitatea actului medical. „Medicii sunt medici peste tot și tratează peste tot. Corpul uman este corp uman și în România, și în Moldova, și în Italia. Noi tratăm în primul și în primul rând oameni, indiferent de naționalitate, de rasă, de etnie”, menționează medicul. Al doilea motiv se referă la o melodie care l-a marcat profund. „Este vorba despre versul „Frații în veci vor fi frați”. „Iar moldovenii și românii sunt frați și nu putem uita lucrul acesta. Este un act de normalitate”, declară Alin Suciu pentru deschide.md. În Republica Moldova au venit două echipe de medici români: 31 de medici și cadre medicale SMURD și 11 medici militari ai Ministerului Apărării din România. Alin Suciu face naveta Bălți-Chișinău-Cahul pentru a coordona activitatea medicilor voluntari de la SMURD. Potrivit medicului, lista celor care și-au manifestat disponibilitatea și dorința a fost mult mai mare, dar au fost selectați cei mai buni. „În primele 24 de ore, s-au oferit peste 100 de cadre medicale, majoritate sunt din Oradea, dar sunt și din București, un număr foarte mare de colegi din Iași și-au manifestat dorința de a veni. Apoi am închis lista”, explică Alin Suciu. Ajuns la Cahul, medicul și-a început activitatea în secția de terapie intensivă Covid-19 și non-covid. Ulterior, activitatea echipei din România a fost extinsă şi la terapie intensivă mobilă prespitalicească. Sursa povestește că atunci când a aflat de o nouă misiune în R. Moldova nu a putut rămâne indiferent și datorită faptului că are mulți prieteni de aici. „Nu a fost ceva planificat ca să ajung la Cahul. Dar am un prieten foarte bun care este de aici, din zonă, din satul Colibaș - Ștefan, medic stomatolog la Râmnicu Vâlcea. M-am bucurat că ajut într-o regiune de unde provine un prieten bun și drag”. Alin Suciu consideră că medicii din R. Moldova sunt adevărați eroi și fac eforturi considerabile în lupta cu acest inamic invizibil, însă este îngrijorător faptul că foarte mulți dintre aceștia s-au infectat. „Din câte am citit în presă, 25% din persoanele infectate sunt cadre medicale. Este enorm de mult. Nu am deocamdată un răspuns clar - de ce. Pot să fie cauze multiple - lipsa de echipamente de protecție, faptul că i-a luat prin surprindere, faptul că infrastructura spitalicească nu i-a ajutat foarte mult. Dar, repet, cu toate acestea, nu au fugit, nu au dezertat”, spune medicul pentru deschide.md. Totodată, coordonatorul echipei de voluntari de la SMURD s-a referit și la gestul lui Renato Usatîi și a explicat că atunci când primarul de Bălți a transmis plicurile cu bani medicilor din România, aceștia nu au știut ce se află acolo și au crezut că este o felicitare sau o broșură. În momentul în care au realizat despre ce era vorba au întors banii. „Acum știți cum e, oamenii sunt emotivi, dacă analizăm fiecare cuvânt după ce s-a întâmplat, e cu totul altceva. Banii au fost dați înapoi pentru că misiunea este umanitară, nimeni nu acceptă niciun fel de recompensă, nici financiară, nici de altă factură”, punctează Alin Suciu Medicul mai spune că există o bună cooperare între medicii din România și colegii din R. Moldova, care le permite celor de la SMURD să depășească barierele lingvistice atunci când au în față un vorbitor de limbă rusă. „Ne traduc din rusă în română, unde este cazul. Scopul principal este acordarea de asistență medicală și sub nicio formă nu facem dezbateri politice”, povestește Alin Suciu. Totodată, medicul subliniază că speculațiile politice nu sunt apanajul echipei de medici din România. „Scopul nostru aici este să ajutăm. Avem un scop umanitar, nu avem un scop politic, nu avem un scop propagandistic, nici măcar nu ne uităm la știri. Mulți, după ce au văzut reacția politicului, m-au sunat. Mi-au zis: spune-le colegilor să nu se supere. Am înțeles că sunt niște reacții politice și e treaba lor, nu e treaba noastră!”, precizează sursa. Alin Suciu a vorbit și despre condițiile de cazare, care au devenit la un moment dat subiect de discuții în presa de la Chișinău și a specificat că oricare ar fi acestea sunt bune. „Scopul nostru nu este să avem un sejur, scopul nostru aici este să muncim. Partea aceasta nici măcar nu trebuie adusă în discuție. Stăm în condițiile în care stau cadrele medicale din Republica Moldova. De exemplu, aici, la sanatoriu, suntem cazați împreună cu colegi moldoveni. Nu vrem nimic în plus. Repet. Nu suntem într-un sejur, suntem la muncă. Dacă trebuia să stăm două săptămâni în spital, stăteam două săptămâni în spital”, a conchis medicul. Amintim că echipa de nouă medici din România care își îndeplinesc misiunea medicală la Cahul, dar și toți medicii de la spitalul din oraș implicați în lupta cu noul virus au fost cazați la sanatoriul „Nufărul alb”. Articolul Coordonatorul echipei de voluntari SMURD România: „Am mulți prieteni care sunt din Republica Moldova” apare prima dată în InfoPrut.