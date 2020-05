Ce folos de regula, daca e respectata pe jumatate? Masca e obligatorie in spatiile publice inchise, pentru ca oamenii sa nu se infecteze. Insa, ei au fost surprinsi prin magazine, pe strazi sau in transport cu masca pe-o ureche, pe sub nas sau pe barba - VIDEO

Ce folos de regula, daca e respectata pe jumatate? Masca e obligatorie in spatiile publice inchise, pentru ca oamenii sa nu se infecteze. Insa, ei au fost surprinsi prin magazine, pe strazi sau in transport cu masca pe-o ureche, pe sub nas sau pe barba - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md