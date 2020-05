Organizația teritorială Edineț a PDM condamnă plecarea lui Oleg Sîrbu și îi cere acestuia să-și depună mandatul de deputat

09:00

Un bărbat de 43 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs în seara zilei de 11 mai, în raionul Dubăsari. Contactată de NM, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, Elena Băetrău, a menționat că victima era un angajat al Inspectoratului […]