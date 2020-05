În Budapesta au fost ocupate toate posturile libere de gunoieri. Cântăreți de operă livrează mâncare

09:20

Trei spectacole oferă publicului online în perioada 12-14 mai Teatrul Național ”Mihai Eminescu” din Chișinău, informează MOLDPRES. Astfel, marți, 12 mai, amatorii de teatru vor putea urmări spectacolul ”Casa Zoikăi” după Mihail Bulgakov în regia lui Vitalie Drucec. Potrivit organizatorilor, spectacolul „Casa Zoikăi” este o comedie virtuoasă și mistică. Personajele visează cu ochii deschiși iluzii pariziene, spulberate de realitățile crude. Deși piesa are aproape un secol (fiind scrisă în anii ‘20 din sec. XX), montarea lui Vitalie Drucec ne arată că aceasta este actuală și astăzi. Zoia Denisovna, o femeie de afaceri, organizează în apartamentul său o casă de toleranță sub paravanul unui atelier de modă. Zoia beneficiază de înaltul patronaj al atotputernicului Boris Semenovici Gus. Niște interlopi chinezi fac trafic de cocaină în subsolul spălătoriei și i se strecoară Zoiei sub piele. La apogeu, unul din chinezi atacă, ucide și jefuiește nemilos și dispare. Împrejur roiesc amenințător reprezentanți obscuri ai forțelor “de ordine”. „Iadul e gol, iar toți diavolii sunt aici...”. Oricum, Casa Zoikăi rezistă... Miercuri, 13 mai, pe pagina de facebook a instituției va fi postat spectacolul ”Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa în regia lui Vitalie Rusu. Spectacolul readuce în scenă una dintre cele mai populare şi longevive piese clasice din dramaturgia românească, în care actorul are posibilitatea de a se descoperi, a se întrece pe sine însuși. Un spectacol cu umor irezistibil despre trei bătrâni puși mereu pe şotii, doi tineri îndrăgostiți, multe mofturi de mahala în toată splendoarea lor, dar şi despre toleranță, prietenie și compasiune. Joi, 14 mai, instituția propune publicului online spectacolul ”Pomul vieții” în regia lui Alexandru Cozub. Spectacolul "Pomul vieții" prezintă povestea tristă a oamenilor calzi, emotivi, temperamentali, care sorb cu patimă din cupa suferințelor. Condimentarea spectacolului cu efecte comice este oportună, evoluția actorilor atingând coardele sufletului omenesc. Este un spectacol care denunță metehnele societății noastre. Versurile matcovschiene: „Sfântă ni-i casa, din leagăn de dor ce coboară" exprimă un adevăr simplu şi profund al protagoniştilor spectacolului. "Pomul vieții" ne îndeamnă să curmăm, pe veci, suferința. sursa: moldpres.md