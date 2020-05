Buletin de ştiri ALBASAT (11.05.2020)

13:40

Operatorul columbian Avianca, a doua cea mai veche companie aeriană din lume, a cerut să intre în faliment din cauza „impactului impredictibil al pandemiei de COVID-19", informează CNN. Anunțul a fost făcut printr-un anunțat pe site-ul companiei. Decizia de a intra în faliment a fost luată pentru „a proteja și...