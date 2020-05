Lucruri neștiute despre sediul închiriat de Pro Moldova

04:00

Grădina zoologică din San Francisco are un paznic mai puţin obişnuit. Este vorba de un robot care seamănă cu un personaj celebru din filmul Star Wars. Apariţia lui le-a luat prin suprindere pe necuvîntătoare, care l-au analizat din cap pînă-n picioare. BB-8 made a special appearance at #SFZoo today in celebration of #maythe4thbewithyou