PPDA va înainta moțiune de cenzură guvernului Chicu. „Nu trebuie să greșim”

13:15

Startup-urile din Moldova, care dezvoltă produse și servicii inovatoare cu potențial benefic pentru alte sectoare ale economiei naționale, au acum mai multe oportunități. Odată cu lansarea primului Program național pentru susținerea antreprenoriatului IT din țară, ele pot beneficia de acces la programe educaționale, infrastructură, consultanță, mentorat, oportunități de conectare la evenimente și competiții internaționale, precum și atragerea surselor de finanțare. Programul este dezvoltat în cadrul proiectului TEKWILL, cu susținerea partenerilor de dezvoltare USAID și Suedia, împreună cu Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, Moldova IT Park, UNDP și ODIMM. Articolul Startup Moldova – creștem idei care schimbă lumea! A fost lansat primul Program național pentru susținerea antreprenoriatului IT din Moldova apare prima dată în #diez.