„E timpul să luăm OZN-urile în serios”. Un interviu inedit cu Alexander Wendt, despre gestul Marinei SUA și semnele că extratereștrii ar fi pașnici

Mercur este proaspat instalat acasa in Gemeni unde va sta pana la finele acestei luni si unde este cel mai comunicativ posibil, deci la fel si noi. Azi, Mercur este in trigon cu Saturn care de ieri este retrograd, iar Marte planeta actiunii si energiei, este in trigon cu Nodul Nord proaspat mutat in Gemeni pentru 18 luni, apoi va intra in zodia Pesti. Sunt vesti mari, miscari importante ce aduc actiuni majore, decizii si vesti.