Coronavirus: democrații americani ar putea vota de la distanță

06:00

Arheologii israelieni au descoperit în Ierusalim o monedă rară din bronz datând din timpul revoltei evreilor din provincia Iudeea împotriva Imperiului Roman, care a avut loc în secolul al II-lea e.n., informează luni agenţia DPA, scrie Agerpres. Autoritatea pentru Antichităţi din Israel (IAA) a anunţat luni că moneda a fost excavată într-un parc aflat la poalele Muntelui Templului (Haram Ash-Sharif în limba arabă, n.r.). Sit venerat de evrei Situl din Ierusalim este venerat de evrei datorită existenţei în perimetrul său a ruinelor templului lor biblic, dar şi de musulmani, care cred că profetul Mohammed a urcat la ceruri din acest loc. Romanii au construit un templu închinat zeului Jupiter după ce au distrus templul evreiesc, în anul 70 e.n., şi înainte ca musulmanii să construiască Moscheea al-Aqsa şi Domul Stâncii. Revolta evreilor, condusă de liderul Simon Bar Kokhba, a izbucnit la circa şase decenii după distrugerea templului biblic evreiesc şi a durat timp de cinci ani, notează DPA. Ce scrie pe monedă Moneda poartă inscripţia ''Anul doi al libertăţii Israelului'' şi este decorată cu un ciorchine de struguri. Pe reversul ei se observă o frunză de palmier şi cuvântul ''Ierusalim''. Este singura monedă care poartă numele ''Ierusalim'' din perioada revoltei Bar Kokhba descoperită până acum în vechiul Ierusalim, potrivit lui Donald Tzvi Ariel, care conduce Departamentul Monede al din cadrul IAA. Revolta a fost înăbuşită, iar răsculaţii evrei nu au reuşit să depăşească graniţele vechiului Israel. Tzvi Ariel este de părere că această monedă ar fi fost adusă în oraş de legionarii romani care au participat la suprimarea revoltei şi au păstrat drept suvenire obiecte găsite pe câmpul de luptă. Israel reveals coin from Bar Kokhba era. It prematurely celebrates the victory of his revolt, inscribed with “Year Two of the Freedom of Israel.” (But then there was a "second wave" of Romans.) pic.twitter.com/49HWVuvaJo— Eylon Levy (@EylonALevy) May 11, 2020