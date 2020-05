Deputații au păreri contradictorii privind situația din PDM

11:40

Un tânăr de 19 de ani s-a înecat în râul Nistru, în apropierea orașului Criuleni. Solicitată de IPN, Elena Băetrău, ofițer de presă la Inspectoratul de Poliție Criuleni, a comunicat că tânărul era în vizită la un prieten, cu care a mers la pescuit. La un moment dat, tânărul a... The post Tânăr de 19 de ani, înecat în Nistru appeared first on Portal de știri.