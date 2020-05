Air Moldova: Restricțiile de zbor au fost prelungite până pe 25 mai

12:00

Copiii medicilor vor putea beneficia, gratuit, de cursuri de limbi străine. Este inițiativa centrului International Language Training Center (ILTC), care își propune, astfel, să aducă un omagiu celor care își riscă viața pentru sănătatea celorlalți. „Aflâdu-vă pe prima linie în lupta cu coronovirusul, ați luat principala lovitură asupra dumneavoastră. Chemarea profesională nu v-a lăsat nicio […]