Focar de coronavirus la Centrul de plasament pentru persoane cu dizabilități mintale din satul Bădiceni, raionul Soroca

Un avocat din New York, cunoscut ca „pacientul 0”, a dezvăluit experiența sa, în urma infectării cu noul coronavirus. Lawrence Garbuz, în vârstă de 50 de ani, ar fi fost prima persoană confirmată cu noul coronavirus, infectând alte câteva zeci de persoane, la sfârșitul lunii februarie, transmite Daily Mail. „Am crezut că este o răceală. Nu știu dacă vreo persoana dintre cadrele medicale s-a gândit la asta inițial, când am fost consultat”, a spus el. Garbuz a mai povestit că prima dată când a fost la un control „nu se menționa nimic de niciun virus”. Inițial, medicii i-au spus că are pneumonie și a fost dus într-un salon, înainte de a fi mutat la terapie intensivă, după ce starea lui de sănătate s-a deteriorat. După patru zile, el a fost diagnosticat cu coronavirus, când a fost declarat primul caz din New York. Înainte de a primi diagnosticul, el a intrat în contact cu zeci de doctori, pacienți, cu angajații firmei sale, dar și cu prieteni. La scurt timp după ce starea bărbatului a început să se deterioreze, el a fost dus de către un vecin la spital. Autoritățile sanitare au luat imediat măsuri și au testat persoanele cu care el a intrat în contact. La finalul lunii martie, guvernatorul New York-ului a anunțat că Garbuz a fost externat din spital. „Pacientul 0, care a fost bolnav pentru o lungă perioadă de timp, s-a întors acasă”, a declarat Andrew Cuomo. Până în prezent, în SUA sunt peste un milion trei sute de mii de cazuri și s-au înregistrat aproape 80.000 de decese.