Autoritățile municipale vor relua evacuarea gheretelor și a panourilor publicitare amplasate ilegal sau fără autorizație

10:10

Președintele Igor Dodon a criticat faptul că mai mulți deputați din parlamentul Republicii Moldova au părăsit partidele și fracțiunile datorită cărora au ajuns în legislativ. Într-un briefing din 11 mai, acesta a avut un mesaj pentru liderii partidelor care au acces în parlament: Maia Sandu, Andrei Năstase, Pavel Filip și Zinaida Grecianîi. El a menționat […] The post „Cu ce sunteți mai buni decât Plahotniuc?” Dodon îi critică pe Maia Sandu și Andrei Năstase, dar și pe ambasadori appeared first on NewsMaker.