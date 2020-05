Tema zilei cu Vadim Cheptanaru din 11.05.2020. Invitații acestei ediții sunt Anatol Vidraşcu și Corneliu Popovici

14:00

A urcat pe podium la New York Fashion Week în calitate de model şi este campioană la gimnastică. Chelsea Werner este dovada că frumusețea nu ține cont de reguli. Chiar dacă suferă de Sindromul Down, aceasta reuşit să-şi învingă destinul şi a demonstrat că orice vis poate deveni realitate, prin multă muncă şi dorinţă.