VIDEO | Încă o localitate din nordul R. Moldova, a ieșit din carantină. Forțele de ordine s-au retras din Glodeni, iar piața locală și-a reluat activitatea

Agafya Lykova și-a sărbătorit cea de-a 76-a aniversare în urmă cu câteva săptămâni, în aprilie, în mica ei casă înconjurată de arbori seculari, aflată la aproximativ 200 de kilometri distanță de cel mai apropiat oraș, în taigaua siberiană. Membrii echipei guvernatorului regiunii Kemerovo care au grijă de Agafya, împreună cu angajații din Rezervația naturală Khakassky, spun că femeia devenită celebră în toată lumea tocmai pentru că trăiește într-o izolare totală nu știe nimic despre pandemia care a lovit lumea. Am avut recent o discuție cu ea, am sunat-o să văd dacă e sănătoasă. Agafya are un telefon prin satelit pentru […]