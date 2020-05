Rapperul Nick Blixky a murit, după ce a fost împuşcat în New York

Rapperul american Nick Blixky a murit duminică după ce a fost împuşcat în New York, la vârsta de 21 de ani, informează luni The Independent şi New York Post. Citește mai departe...

