Real Madrid, primul antrenament după două luni

15:40

Maestrul fotograf Anatol Poiată, laureat al mai multor saloane și concursuri internaționale, președintele Uniunii Artiștilor Fotografi din Moldova (UAFM), a fost distins zilele acestea cu o medalie de argint, Salonul Internațional din Hong Kong, ediția a 50-a, și cu două mențiuni de onoare la concursurile din Irlanda și Bangladesh, informează MOLDPRES. Solicitat de agenție, Anatol Poiată a menționat că a primit această medalie de argint pentru lucrarea ”Liniile vieții”, care simbolizează etapele vieții prin intermediul unor copaci. În luna februarie, cu aceeași lucrare, el a obținut medalia de bronz la Salonul Internațional de Fotografie Artistică ”Unlimited”, care a avut loc în orașul Podgorica, Muntenegru, sub egida Federației Internaționale de Artă Fotografică (FIAP) și medalia de aur – pentru fotografia ”În drum spre piață”, care reprezintă o bătrânică cu o gâscă în brațe. ”Pentru mine este o mare onoare că am obținut medalia de argint la concursul internațional din Hong Kong, unul dintre cele mai prestigioase din lume. La concursurile din Irlanda și Bangladesh, am fost distins cu mențiuni de onoare pentru alte două fotografii – ”Serviciul divin” și ”Gheizer”, a mai spus Anatol Poiată. De asemenea, tot în acest an, el s-a ales cu cinci mențiuni la un concurs la cinci categorii diferite, care s-a desfășurat în Elveția. Potrivit jurnalistului Valerie Volontir, Anatol Poiată este un fotograf talentat din R. Moldova, care a apărut pe arena fotografiei artistice internaționale acum 20 de ani. ”Este un om modest, care își cunoaște foarte bine meseria. A implementat diferite proiecte în calitate de președinte al Uniunii Artiștilor Fotografi din Moldova, ceea ce nu s-a făcut până la alegerea sa în această funcție. A ajutat mulți tineri. Organizează cu regularitate expoziții naționale și internaționale”, a subliniat Valerie Volontir. Anatol Poiată s-a născut la 1 decembrie 1968 în orașul Chișinău. În 1990 a absolvit Facultatea de Matematică a Universității de Stat din Moldova. A fost colaborator științific la Institutul de Matematică al Academiei de Științe a Moldovei, apoi a activat în domeniul industriei turismului. În prezent își desfășoară activitatea în domeniul tehnologiilor informaționale. Este preocupat de fotografie de la vârsta de 10 ani. A avut expoziții personale în R. Moldova, Azerbaidjan, Japonia, România și în alte țări. A obținut peste 40 de premii la diferite concursuri internaționale. Din 2012, este președinte al Uniunii Artiștilor Fotografi din Moldova. sursa: moldpres.md