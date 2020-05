FOTO // Un bărbat din Vulcănești, transportat cu un elicopter SMURD la Chișinău

12:50

Andrei Năstase face trimitere la un studiu al Novel Reasearch, un respectabil institut de cercetare de piață, care arată că pentru prima dată în ultimul deceniu piața neagră a țigaretelor din România a scăzut sub 11% din totalul consumului. Potrivit cercetării Novel Reasearch, comerțul ilegal cu țigarete s-a redus abrupt în septembrie la 10,5%, cu 3,2 p.p., după o scădere continuă, pentru patru luni consecutiv. Novel Reasearch precizează că la scăderea contrabandei au contribuit nemijlocit măsur...