11 mai 2020. COVID-19 PE SCURT: 251 de pacienți – stare gravă. Alte două persoane au decedat

14:30

PE SCURT Seceta lovește țara noastră aproximativ o dată la 2-4 ani și a devenit deja un fenomen obișnuit pentru Moldova. Totuși, oamenii de știință spun că situația din anul curent este una fără precedent. Potrivit informațiilor preliminare, seceta se atestă pe întreg teritoriul țării, iar agricultorii declară că vor suferi pierderi serioase și cer […] The post Am putea preveni seceta în Moldova? Soluții pe termen scurt și mediu appeared first on Moldova.org.