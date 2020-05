Slusari insistă că MADRM ar fi tergiversat acordarea unui credit din Japonia. „Nu cunosc limba japoneză, dar iată o scrisoare în engleză”

11:30

Eu eram acel gen de copil care, deși știa tema, nu prea era dornic să ridice mâna. Nu-mi plăcea prima bancă, locul în lumina reflectoarelor și atenția excesivă. Îmi fac bine lucrul și aia e. De aceea, când pe final de 2019 șefa noastră, Irina Ghelbur, a spus că vom pune la punct un eveniment în care noi, reporterii din spatele știrilor, vom ieși pe scenă, ochii mei au făcut înconjorul capului. Am scos cel mai dramatic oftat, în speranța că o să spună „Ei dacă nu vreți, nu trebuie”. Desigur, nu a funcționat. Atunci, am hotărât că dacă nu pot evita inevitabilul, trebuie să-l înfrunt cu umor. Autodepășirea mea a mers mâna în mână cu ironia de sine, despre care cred că e unul dintre atuurile mele. Ferm convinsă (cum spune președintele) că nimeni nu poate râde de tine când tu însuți râzi de tine, am ieși pe scena Teatrului „Satiricus” cu două vorbe de duh în buzunar, gata să povestesc oamenilor cum e să fii o jurnalistă care graseiază, dar face un podcast și cum e să lucrezi cu a doua ta jumătate.