DECLARAȚII /// Maia Sandu ANUNȚĂ sfârșitul guvernării Dodon&Chicu

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 11 mai 2020; lordul karmei Saturn in Varsator intra in stationare retrograda azi si lumea parca sta pe loc. Este un moment puternic ce aduce o schimbare solida si de impact social. Da, Saturn intra retrograd o data pe an dar intr-un climat astrologic mai usor decat in acest an.In 2020, stationarea sa retrograda coincide cu relaxarea graduala a restrictiilor de izolare ce s-au format tot sub tutela lui. Si mai conteaza si ca Saturn este in Varsator semn de aer, unime si viitor si nu in Capricorn, semn de pamant si restrictiv ca in alti ani. Si in viata ta individuala, daca presiunea atinge un maxim sa retii ca ai facut tot ce poti si stii si e momentul sa faci un pas in spate si sa permiti o stationare la randul tau.