Londra prelungeşte izolarea, intenţionează să redeschidă magazinele şi şcolile la 1 iunie

Berbec Daca rutina de la locul de munca va plictiseste, nu va ganditi inca la o schimbare de cariera, in special daca nu ati economisit in ultima vreme. Un astfel de pas presupune destul de multa pregatire, inclusiv o gandire temeinica. Veti fi tentati sa vedeti in partenerul vostru o oportunitate de termen lung, insa este posibil ca relatiile din urmatoarea perioada sa fie trecatoare ...