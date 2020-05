Maia Sandu: Personalul medical s-a infectat din cauza inacțiunilor autorităților

13:10

Un videoclip cu pacienți lângă mai multe corpuri înfășurate în saci negri la o secție de coronavirus dintr-un spital din Mumbai a devenit viral și a provocat valuri de revoltă pe rețelele de socializare. Clipul arată condițiile dezastruoase în care sunt păstrate corpurile pacienților cu coronavirus la Spitalul Lokmanya Tilak din Mumbai, scrie India Today. În imagini se vede cum cadavrele înfășurate în saci de plastic negru sunt întinse pe paturi, în apropierea pacienților. Într-un cabinet în care sunt tratați aproximativ 10 pacienți, există cel puțin șase corpuri aproape de paturile acestora. Outraged to see corpses laid beside the sick at Sion Hospital. Why isn’t @mybmc following @WHO-prescribed protocols when disposing of #COVIDー19 corpses? Public hospital staff are doing their best with limited resources at hand. Mumbai’s administration needs to step up NOW! pic.twitter.com/MURUNsIyfc— Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) May 7, 2020 Directorul spitalului a spus că familiile sunt reticente în a lua corpurile decedaților, așa că unitatea sanitară se confruntă cu o provocare fără precedent din punct de vedere administrativ. „Provocarea este că rudele nu sunt pregătite să ia cadavrele, nu vin să le ridice. Până când dezinfectăm și învelim corpul unui pacient COVID-19, rudele dispar. Nu putem lua singuri decizii privind corpul. Trebuie să informăm secția de poliție privind decesul și legiștii”, a spus directorul spitalului, dr. Ingale. El și-a exprimat temerea că dacă trupurile vor fi mutate la camera mortuară, capacitatea de 60 de locuri, din care 15 pentru cazurile de coronavirus, va fi depășită. „Avem o capacitate de 60 de corpuri în mortuar din care 15 sunt alocate pentru pacienții cu COVID-19. Dar având în vedere rata de deces, aceasta nu este suficientă. Acest lucru va afecta, de asemenea, capacitatea noastră de a păstra corpuri non-COVID-19. Încercăm să predăm cadavrele rudelor, cât mai devreme. Deoarece rudele nu apar, trebuie să cerem poliției să le găsească. Toate aceste lucruri duc la întârziere”, a adăugat Ingale. Guvernul a emis instrucțiuni conform cărora niciun corp nu trebuie ținut în secție mai mult de jumătate de oră.