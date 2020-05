Un farmacist a murit după ce a testat pe el un presupus tratament pentru COVID-19

19:30

Cauza decesului acestei legende a muzicii americane nu este pe moment cunoscută, scrie Agerpres. Cu vocea sa profundă, Little Richard - pe numele său real Richard Wayne Penniman - a fascinat o generaţie întreagă şi a inspirat nenumăraţi artişti. Alături de Chuck Berry şi Fats Domino, el a contribuit la metamorfoza blues-ului. În plus faţă de aceşti doi contemporani mai moderaţi, Little Richard a dat rock and roll-ului un aer de scandal, cu cămăşile sale excentrice, coafura sa înaltă de 15 centim...