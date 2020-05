Recomandări Moldova.org / Ce gătește Nata Albot în autoizolare

12:30

Ora 11:00 Ombudmanul propune reducerea amenzilor pentru nerespectarea restrictuiilor de aflare in spatiul public Avocatul Poporului propune reducerea mărimii minime a amenzii aplicate persoanelor fizice pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, precum și stabilirea unor sancțiuni alternative amenzii. Mihail Cotorobai a propus revizuirea prevederilor articolului 76 1 din Codul contravențional, […]