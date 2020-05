Coronavirus: în Germania a crescut din nou numărul de noi contaminări, după relaxarea restricțiilor

18:50

La Chișinău, Curtea Constituțională a declarat joi seara drept neconstituțional acordul încheiat de Guvernul Republicii Moldova cu Federația Rusia pentru obținerea unui împrumut în valoare de 200 de milioane de euro. Curtea a anulat și deciziile guvernului privind inițierea negocierilor și ratificarea acordului. Hotărârea Curții Constituționale, pronunțată după o ședință care a durat aproape 10 ore, va fi publicată în decurs de cinci zile. Acordul de împrumut cu Rusia a fost criticat de opoziție în special pentru clauza care prevede garantarea de către statul Republica Moldova a unor împrumuturi private. Într-un mesaj pe Facebook, președintele Igor Dodon – care a pledat, alături de premierul Ion Chicu pentru acest acord, a numit decizia Curții Constituționale drept „cinică, împotriva propriilor cetățeni”.Juriștii, printre ei Vladislav Gribincea remarcă că anularea în întregime a acordului, nu doar a unor prevederi ale lui mai controversate, dar și a hotărârilor de guvern prin care se constata pornirea și încheierea negocierilor, ar susține ideea că Curtea Constituțională își va motiva decizia prin nerespectarea procedurilor de negociere și adoptare a tratatului. Și președintele Dodon, și premierul Chicu au semnalat că va urma o încercare de renegociere a acestuia, doar că: „Aici deja depinde de voința ambelor părți. Bineînțeles că noi vom avea această voință și dorință, dar noi nu dirijăm cu partea rusă. Cu atât mai mult că toată regiunea e afectată economic, iar doritori de a împrumuta bani cu așa condiții, credeți-mă, că nu prea sunt”, spune premierul.Observatorii de presă puneau la îndoială șansele Chișinăul să obțină de la ruși o renegociere a acordului încă înainte de decizia de joi a Curții. În urmă cu două săptămâni, jurnalistul și analistul politic Anatolie Golea spunea la Europa Liberă:„Pentru mine este aproape clar că, indiferent de decizia Curții Constituționale, acești bani nu vor ajunge în Republica Moldova, pentru că a apărut acest scandal neplăcut pentru Federația Rusă, dar și pentru că în Federația Rusă lucrurile s-au complicat.Deși suma nu este foarte mare pentru Federația Rusă, două sute de milioane de euro oricum contează...Ține și de pandemia de coronavirus care ia amploare în Rusia, și de prețurile la petrol care continuă să scadă și, conform pronosticurilor, și marca Brent ar putea ajunge aproape de zero în lunile următoare, mai precis în iunie, de aceea Federația Rusă are nevoie de bani. Deși suma nu este foarte mare pentru Federația Rusă, două sute de milioane de euro oricum contează.”Scepticismul de astăzi al unor politicieni de la Chișinău să creadă că creditul ar mai avea vreo șansă e, în cazul comunistului Vladimir Voronin bunăoară, că rușii ar fi fost prea tare înjosiți de acest scandal și nu vor mai dori să discute cu Igor Dodon pe marginea acestui împrumut. Un fruntaș din Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, are însă o altă părere:„Nu cred că Federația Rusă o să accepte, deoarece această înțelegere consfințită în acest acord a fost atinsă undeva într-un cerc restrâns de oameni, nici nu știu dacă aceste persoane sunt de la guvernarea Federației Ruse sau de lângă guvernare.”Ceea ce au remarcat cei mai mulți dintre oponenții puterii, dar și dintre observatori, urmare a eșecului unui credit atât de dorit de Igor Dodon, e că șeful statului ar fi primit, prin decizia de joi a curții, o lovitură puternică în afacerile personale, dar și politică. „Dacă și va exista vreo consecință negativă, aceasta nu va viza cetățenii, ci doar afacerile lui Igor Dodon, inclusiv campania sa prezidențială”, a spus oponentul de pe stânga al socialiștilor, Renato Usatîi.Un alt politician de pe stânga, fondatorul Congresului Civic, Mark Tkaciuk, s-a declarat convins că, odată cu decizia Curții, s-a dat startul unei noi reformatări a coaliției guvernamentale.Odată cu decizia Curții, s-a dat startul unei noi reformatări a coaliției guvernamentale...Mark TkaciukCâteva evoluții politice întâmplate doar la o zi distanță de la decizia curții ar susține ideea lui Tkaciuk. Democrații, care le asigură din martie socialiștilor majoritatea în parlament, au rămas fără alți patru deputați, tuspatru anunțând că i se alătură fostului speaker democrat, Andrian Candu, și formațiunii sale în devenire Pro Moldova.Majoritatea parlamentară are acum 54 de deputați, față de minimul necesar de 51, iar Igor Dodon a și dat semne că ia în calcul o destrămare a coaliției și apariția nevoii de alegeri anticipate:„Eu consider că, dacă vom mai pleca deputați din PD, aceasta ar fi unica soluție corectă – să declanșăm alegeri anticipate”, a spus șeful statului vineri în timpul noii ediții a emisiunii sale „Președintele răspunde”, sugerând prin asta că riscul destrămării majorității parlamentare este pentru el unul real.Actualul guvern ar trebui să demisioneze deja vineri, 8 mai...Lipsa majorității înseamnă și căderea guvernului, iar cum șansele să se găsească repetat sprijin parlamentar pentru învestirea unui nou premier socialist sunt minime, Igor Dodon ar vrea anticipate. Problema e că pentru ca ele să se poată produce așa cum își dorește șeful statului, adică concomitent cu alegerile prezidențiale, au avertizat juriștii, actualul guvern ar trebui să demisioneze deja vineri, 8 mai, în caz contrar nu se mai pot respecta termenele obligatorii prevăzute pentru astfel de situații de norma legală.