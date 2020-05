Alte 60 de cazuri noi de COVID-19 și patru decese

10:00

Pe 9 mai, în fiecare an, Moldova celebrează Ziua Europei, zi dedicată păcii și unității europene. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman. În cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme... The post 9 Mai 2020 – Ziua Europei. Semnificația zilei appeared first on Portal de știri.