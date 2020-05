Custodie (film artistic, Franța). Festivalul de Film și Cultură Europeană

09:50

Primele persoane în stat au depus în această dimineață flori la Complexul memorial Eternitate, cu ocazia celei de-a 75-a aniversări de la marea victorie asupra fascismului. Președintele Igor Dodon, președinta Parlamentului Zinaida Greceanîi și premierul Ion Chicu au felicitat cetățenii țării cu Ziua Victoriei, transmite IPN, Potrivit președintelui Igor Dodon,...