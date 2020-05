FOTO // Parohul bisericii Sf. Gheorghe din Capitală, decorat cu Ordinul de Onoare

10:40

Victoria din anul 1945 comportă o însemnătate substanțială pentru întreaga lume, îndeosebi pentru popoarele fostei Uniuni Sovietice care, prin milioane de jertfe umane și incomensurabil patriotism au avut un rol decisiv în zdrobirea dictaturii naziste în Europa.Marea Victorie are o semnificație aparte și în politica de pace și colaborare pe palier internațional. Or, coaliția antihitleristă, creată prin eforturile conjugate ale URSS, SUA, Marea Britanie etc., de asemenea si-a adus aportul în lupta împotriva fascismului. În clipele grele pentru omenire, in fata primejdiei sclaviei si genocidului hitlerist, aceste state cu sisteme politice și ideologii diferite au demonstrat înțelepciune, curaj și putere, aliniindu-se în numele concordiei, păcii și al progresului.9 Mai este sărbătoarea care aparţine de asemenea Moldovei şi moldovenilor.