Dragoste cu năbădăi, la Moscova. Un tânăr și-a împușcat iubitul și pe mama acestuia

Custodele Coroanei, Margareta, a transmis, duminică, într-un mesaj cu ocazia sărbătorii naţionale de 10 mai, că Familia Regală este în gând alături de toţi cei care sărbătoresc Coroana Română, istoria noastră modernă şi aspiraţiile noastre de libertate, progres şi democraţie, scrie agerpres.ro 10 Mai 2020. Mesajul Majestății Sale pic.twitter.com/dayRysNvwh — Familia Regală (@casamsregelui) May 10, 2020 Astăzi este sărbătoarea naţională de 10 Mai. În fiecare an, Palatul Elisabeta deschide larg porţile pentru mii de români din ţară, din Republica Moldova şi din toate colţurile lumii. Din păcate, în acest an nu putem face la fel. Suntem în gând alături de […]