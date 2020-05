COVID-19 a provocat încă patru decese

08:50

Anotimpurile nu joacă decât un rol minor în epidemiologia COVID-19, este concluzia la care au ajuns oamenii de știință din Canada, citați de The Independent. Oamenii de știință spun că este puțin probabil ca vremea caldă să împiedice foarte mult răspândirea noului coronavirus, reducând speranțele multora – inclusiv președintele american...