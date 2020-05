FOTO / În Londra, sute de persoane au ieșit la pizza și bere într-un parc. Poliția încearcă să îi convingă să plece

08:40

Mercur face trigon cu Jupiter in Capricorn. Soarele face trigon cu Neptun in Pesti. Si asa se scrie reteta unei zile de duminica perfecte. Saturn se afla in stationare pentru a intra in miscare retrograda. Urmeaza o saptamana plina de planete retrograde, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dai inapoi. Trebuie sa faci ceea ce trebuie sa faci, fara sa de abati din drum. Pana atunci, insa, bucura-te de o duminica linistita.