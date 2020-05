Savanții pregătesc teste cu infectare voluntară pentru un vaccin

10:20

Little Richard, pionier al stilului rock ‘n’ roll, a murit la 87 de ani, au anunțat fiul acestuia, Danny Penniman, și impresarul lui. Începând cu „Tutti Frutti” în 1956, Little Richard a lansat o serie de melodii devenite clasice: „Long Tall Sally” şi „Rip It Up” în acelaşi an, „Lucille” în 1957 şi „Good Golly [...] Articolul Legenda stilului de muzică rock ‘n’ roll, Little Richard, a murit la 87 de ani apare prima dată în Telegraph Moldova.