COVID-19 | Bilanțul oficial al deceselor crește. Ministerul Sănătății confirmă cazul medicului din Ceadâr-Lunga

18:25

„Astăzi, la Cimitirul Eroilor, am fost patru reprezentanți ai Platformei DA și am depus flori pe la ora 11.00. Nicio floare depusă înaintea noastră, iar cimitirul se află întro stare mai mult decât deplorabilă și se transformă în gunoiște. Nu am cuvinte să vă descriu ce mizerie este acolo”, a scris reprezentantul Platformei DA, vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, într-o postare pe Facebook.