Două femei au pierdut lupta cu noul coronavirus. Ce vârstă aveau victimele

De la bun început o să recunosc că am visat la un test drive cu mașina asta din prima clipă când am văzut-o pentru prima dată pe viu în toamna lui 2019 la Frankfurt. De obicei când merg pe la saloanele auto nu prea am timp să mă opresc mult lângă vreun model, însă imediat ce am văzut noua generație Audi RS 6 Avant, trebuie să recunosc, am rămas lângă ea timp de câteva minute bune și am admirat-o din plin.