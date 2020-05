VIDEO | Imagini cutremurătoare despre „eliberarea” sovietică la 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial

20:50

Orașul Soroca a ieșit astăzi din carantină. Localitatea a prins la viață dupa ce mai bine de o lună, oamenii au fost izolați, iar intrările și ieșirile au fost păzite de militari. Localnicii au ieșit la cumpărături, respectantând însă, măsurile de protecție.  Mai mult am stat acasă, ieșeam doar la magazin sau să duc gunoiul, atât. Recent am ieșit deja la lucru, echipată cu mască bineânțeles. Dacă tot a fost scoasă carantina, cred că voi merge la părinți, în primul rând. Noi suntem de la Visoca. Astăzi este pentru prima dată când am venit la Soroca de când a […]