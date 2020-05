De ce nu poartă oamenii din Nisporeni mască. „Nu ne temem de pandemie, imunitatea e puternică…”

10:30

Patru deputați din Partidul Democrat anunță că părăsesc fracțiunea, precum și formațiunea politică. Este vorba despre parlamentarii Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, Elena Bacalu și Oleg Sîrbu. Trei dintre ei, cu excepția lui Sîrbu, anunță că aderă la Grupul parlamentar Pro Moldova, transmite IPN. „În urma discuțiilor care au avut loc... The post Patru deputați pleacă din Partidul Democrat appeared first on Portal de știri.