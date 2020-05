123 de cazuri noi de infecție COVID-19 în Republica Moldova

23:50

De fiecare dată când văd un om (care nu este politician) vorbind în fața mulțimii, mă gândesc cum reușește oare să-și țină gândurile într-un rând drept și, totodată, să nu se lase sugrumat de emoții. Când conducerea companiei în care lucrez ne-a anunțat că în câteva săptămâni, fiecare dintre noi, va ieși pe scenă și-și va povesti viața în fața a zeci de persoane - am râs. Multă vreme am crezut că e o glumă. Apoi am înțeles că, în afară de mine, nimeni nu glumește cu așa ceva, și am fost copleșită de ceea ce urma să ni se întâmple mie și colegilor mei. Dar, la AGORA, auto-depășirea este un stil de viață, de aceea, într-o seară de februarie, mi-am lăsat copilul printre case, am urcat în mașină și am pornit spre Teatrul „Satiricus”. Pe drum am dat muzica la maxim pentru a-mi putea estompa gândurile care mi se buluceau în minte, dar și pentru a sfida ideea care îmi spunea că n-am cum să fac așa ceva și că, oricum, nu prea interesează pe nimeni cine sunt și de ce fac ceea ce fac.