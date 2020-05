Andrian Candu, despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu: Republica Moldova e condusă de un singur om, de Igor Dodon

12:40

„Ne-am dus acolo unde ni s-a oferit și unde am fost îndrumați să ne ducem. Indiferent de locație, autocamioanele românești și acest ajutor umanitar oferit cu generozitate tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de locație ar fi strălucit și a strălucit". Declarația a fost făcută de ambasadorul Daniel Ioniță, în contextul în care ajutorul umanitar oferit de către România a fost prezentat lângă un pod din sectorul Telecentru, dar nu în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. „Noi suntem o ambasada pe deplin disciplinată. Tot ce a presupus această acțiune a însemnat o corespondență diplomatică, contacte susținute periodice cu MAEIE. Toate solicitările au fost transmise la timp pe canalele potrivite și România a respectat programul care i-a fost pus la dispoziție. Da, am vrut să organizăm o ceremonie publică, fapt care s-a întâmplat la Telecentru, pentru că am dorit ca aceste 20 de autocamioane să se adune împreună cu miniștrii care au venit separat de la București. Era normal și firesc ca acești miniștri să fie în fața autocamioanelor la momentul solemn de prezentare a acestor donații", a precizat ambasadorul României la Chișinău. Daniel Ioniță a comentat și prezenta cetățenilor care în momentul ceremoniei de prezentare se aflau la fața locului. Oficialul spune că aceștia trebuiau organizați de către cei care au pus la punct toate detaliile, însă nu au făcut-o. „Această ceremonie trebuia să fie una solemnă, să ofere prilejul înalților oficiali din România și Republica Moldova să rostească discursurile respective și să-i prezinte pe cei care au venit cu aceste ajutoare. Cei care trebuia să se ocupe de siguranța spațiului respectiv au lăsat (fără atenție) anumite manifestări, de manifestare a bucuriei și a trebuit să intervenim rugându-i cu tot respectul să respecte solemnitatea momentului. Nu a fost o manifestare politică și nu vrem ca această manifestare să fie asociată politic sau capitalizată politic de nicio formațiune politică. Ajutorul este de la Guvernul României pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Nu doresc să capitalizăm politic această acțiune pentru că nu ăsta a fost scopul", a punctat sursa pentru IPN. Daniel Ioniță a spus că este diplomat de mai bine de 26 de ani, iar în astfel de situații, când se respectă programul pus la dispoziție, cei care organizează programul trebuie să ia măsurile necesare pentru a nu permite anumite situații. „Nu este rolul unui ambasador să se ducă să vorbească cu niște cetățeni care au venit să-și manifeste bucuria, dar trebuia să le fie explicat contextul în care se află acolo", a conchis ambasadorul României la Chișinău. Precizăm că un convoi format din 20 de camioane încărcate cu echipamente și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro, donate de România, a ajuns în R. Moldova, joi, 7 mai 2020. S-a întâmplat la o săptămână după ce Bucureștiul a trimis aici și 42 de medici care să trateze bolnavii de COVID-19. În acest sens, deși au existat mai multe cereri ca ajutorul României să fie prezentat în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului, guvernarea prorusă a R. Moldova a refuzat și a solicitat ca aceste camioane cu ajutor medical să fie parcate sub podul din sectorul Telecentru, pe șoseaua Hâncești, la marginea orașului Chișinău. În ciuda acestui fapt, nimic nu a stat în calea cetățenilor R. Moldova, care au împânzit traseul Leușeni – Chișinău pentru a saluta coloana cu ajutoare umanitare și a mulțumi României. Manifestanții au venit și la ceremonia oficială acolo, unde l-au huiduit pe premierul Ion Chicu pentru această decizie rușinoase. Ulterior, Daniel Ioniță, ambasadorul Românie la Chișinău a calmat mulțimea și rugat să se păstreze solemnitatea evenimentului.