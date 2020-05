(video) O piesă despre dragoste și speranță, lansată de trupa The Wax Road

Chiar dacă nu mai au loc concerte pe timp de pandemie, The Wax Road lansează o nouă piesă - „The world goes to the dogs”. Videoclipul pentru aceasta a fost realizat spontan, de către unul dintre membrii trupei, cu ajutorul unui prieten. Articolul (video) O piesă despre dragoste și speranță, lansată de trupa The Wax Road apare prima dată în #diez.

