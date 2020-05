Statistica noilor cazuri de infecţie cu noul Coronavirus, 08 mai

00:08

Astăzi, 29 aprilie, au fost înregistrate alte 133 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, după procesarea a 801 de probe, toate cazurile fiind cu transmitere locală. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 3771 cazuri. Totodată, alte 20 cazuri de infecție cu virusul COVID-19 au fost confirmate astăzi în Transnistria, numărul...