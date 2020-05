Intervenție SMURD: Un bărbat din Cahul a fost transportat în Capitală, în urma unui accident vascular

17:00

Partidul Socialiștilor acuză că, la moment, Republica Moldova este sub asediu din partea „unei grupări oligarhice”. Socialiștii acuză că cei care au furat miliardele din sistemul bancar și din bugetul țării, cei care au furat Aeroportul și alte proprietăți ale statului, cei care au capturat Moldova, până acum un an, doresc să se revanșeze și […] Articolul PSRM se declară „singurul partid antioligarhic”: R. Moldova e sub asediul unei grupări oligarhice apare prima dată în Cotidianul.