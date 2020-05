MAI VREA COPII? Inesa Voscoboinic: „Sincer să vă spun…”

11:40

Andrian Candu (44 de ani), liderul Grupului parlamentar „Pro Moldova”, a răscolit, ieri, arhiva, amintindu-și de anii de liceu în România, și a publicat o fotografie de aproximativ 30 de ani în urmă, informează SHOK.md. „În 1991, am mers la Cluj, la Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici”. Am cunoscut mulți oameni frumoși și am învățat […]