Japonia: Tokio Marine si IBM dezvolta un program pentru modelarea riscurilor provocate de vant

15:30

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania a finalizat o noua analiza a specialistilor institutiei privind evolutia costurilor de reparatie ale autovehiculelor, in perioada 2017-2020, potrivit careia costurile medii sunt in crestere de la an la an, cu o tendinta puternic ascendenta a tarifului mediu pe ora de manopera.