Actualizarea datelor privind situaţia epidemiologică prin infecția COVID-19, 8 mai

10:50

Primăria municipiului Chișinău va organiza pe parcursul lunii curente un șir de evenimente culturale, dedicate sărbătorilor oficiale marcate în luna mai, sub formă de programe literar-artistice, concursuri internaționale, expoziții de arte plartice și tururi virtuale ale expozițiilor Muzeului Orașului Chișinău. Datorită impunerii măsurilor restrictive privind desfășurarea acțiunilor de masă, din cauza epidemiei de coronavirus, Direcția...