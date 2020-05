Bilanţul îmbolnăvirilor cu COVID-19 în raionul Nisporeni a ajuns la 11 cazuri. Vezi câţi pacienţi sunt internaţi în spital şi câţi au fost trataţi

12:00

Adolescentul din Orhei, învinuit că și-a ucis amicul minor pentru o consolă de jocuri Xbox, a fost condamnat la zece ani și jumătate de închisoare. Sentința a fost pronunțată pe două capete de acuzate: tâlhărie și omor intenționat, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Procuraturii Generale....