Reacția dură a președintelui țării după decizia CC de a bloca creditul rusesc: O hotărâre cinică, împotriva propriilor cetățeni!

10:40

„N-a fost un târg, a fost o discuție între mine și Andrei Năstase și el a spus că va candida la funcția de președinte. Atunci am spus că o să-l sprijin dacă lucrurile vor fi favorabile pentru a câștiga aceste alegeri. Din păcate, acum lucrurile arată altfel”, a declarat Maia Sandu.Amintim că, zilele trecute, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Jurnal TV, Andrei Năstase a declarat că așteaptă ca Maia Sandu să se țină de cuvânt şi să sprijine candidatura Platformei DA.„Eu încă mai aștept ca doamna Sandu să se țină de cuvânt așa cum am făcut eu în 2016, pentru că am demonstrat de-a lungul timpului că contează mult cuvântul dat, respectat, și nu anume între noi politicienii, dar și pentru oameni”, a spus Andrei Năstase.