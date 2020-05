VIDEO | Momentul inedit în care o maimuță „fură” dintr-un bancomat a fost surprins de camerele de supraveghere

07:00

Frumusetea nu presupune secrete, ci mai degraba cunoasterea unor trucuri care te pot ajuta sa-ti pastrezi si sa-ti scoti in evidenta frumusetea. Iata cateva dintre acestea. Foloseste produse cosmetice naturale Produse naturiste de înfrumusețare. Stim cat de nocive sunt substantele chimice pentru sanatatea noastra in general, si pentru piele in special. Tocmai de aceea, în ultimii ani exista o cerere tot mai mare de produse cosmetice naturale. Avantajul lor este, in primul rand, acela ca avand la baza ingrediente naturale, nu au efecte secundare si in al doilea rand ca sunt eficiente din punct de vedere estetic. Protejeaza-ti tenul Nu atinge fata. Tenul este partea din corpul nostru cea mai puternic afectata de praf, poluare, soare. Incearca sa-l protejezi. Spala-te pe fata. Fata nu trebuie doar machiata, ci si spalata. Cu apa si sapun. De asemenea, folosește o crema de ochi de calitate. Nu folosi servetele demachiante. Pielea din jurul ochilor este foarte sensibila, in acea zona apar primele riduri. Este bine sa stergi rimelul de pe gene cu apa calduta. Servetelele demachiante irita pielea din jurul ochilor, predispunand-o astfel la riduri. Nu ai nevoie de foarte multe produse cosmetice. Nu trebuie sa ai foarte multe produse cosmetice sau sa le folosesti pe toate. Acestea trebuie sa fie insa de foarte buna calitate si, foarte important, sa nu aiba termenul de valabilitate depasit. In plus, nu te culca niciodata machiata. Este important sa-ti cureti tenul foarte bine in fiecare zi. Lasa-ti fata sa respire. Accepta-ti imperfectiunile. Unele femei sunt complexate de sprancenele prea groase sau prea subtiri, de nasul prea mare sau de culoarea prea spalacita a ochilor. Invata sa-ti accepti imperfectiunile si intelege ca ele sunt cele care iti confera unicitate. Bucura-te de felul in care arati. Atentie la radiatiile solare. Protejeaza-ti tenul de radiatiile solare. Aplica o crema cu factor de protectie, cel mai bine ar fi sa fie de origine minerala. Ai grija de par Foloseste un balsam hidratant la fiecare spalare si o perie de par care nu-l agreseaza. Nu prinde parul in coafuri foarte stranse. Daca vrei sa ai un look mai natural si buclele tale sa fie mai desfacute, pulverizeaza un pic de apa de toaleta pe un prosop mic si tamponeaza-ti parul. Alcoolul din apa de toaleta va actiona asupra buclelor prea stranse, iar acestea vor capata un aspect natural. De asemenea, daca vrei sa-ti creasca mai repede parul, maseaza-ti scalpul in fiecare seara pentru a accelera, in acest fel, circulatia sanguina care hraneste firele de par. Ingrijeste-ti mainile Mainile tale spun foarte mult despre modul in care te ingrijest si sunt cartea ta de vizita. Tocmai de aceea, este important sa ai in vedere ingrijirea mainilor uscate, mai ales in contextul pandemiei actuale, cand trebuie sa te speli frecvent pe maini. De asemenea, trebuie sa ai grija si de manichiura. Nu desenele complicate de pe unghii sunt cele care vor spune neaparat ca esti o persoana ingrijita si nici unghiile foarte lungi. Dormi suficient Daca vrei sa fii frumoasa, una dintre conditii este sa dormi cel putin 7-8 ore pe noapte. Somnul de noapte si odihna de peste zi te ajuta la sa-ti accentuezi frumusetea naturala. Nu uita ca in timpul somnului corpul tau isi regenereaza celulele si tesuturile. Fara excese. Evita bauturile cofeinizate, programul neregulat de somn si amenajeaza-ti dormitorul in asa fel incat sa fie un spatiu destinat odihnei. Alimentatia, exercitiul fizic si somnul iti ajuta frumusetea. Calitatea pielii tale ține, desigur, de genetica, dar are legatura si cu alti trei factori importanti: alimentatia bogata in nutrienti, somnul si exercitiul fizic. Daca vrei sa ai o piele elastica, ferma si sa ai un ten stralucitor, ofera organismului tau o alimentatie corecta, miscare si odihna. Gestioneaza stresul Exista o legatura intre stres si frumusete. Hormonii stresului pot declansa inflamatii puternice, care devin vizibile prin intermediul cosurilor si a vascularizarii tesutului cutanat. Invata sa te relaxezi. Stresul este astazi iminent, avem o viata zbuciumata, aglomerata, viteza cu care facem lucruri a crescut extraordinar. Este foarte simplu sa faci fata daca, atunci cand te simti stresata, sau cand esti foarte obosita, te opresti, te odihnesti, faci o activitate care iti face placere sau pur si simplu faci exercitii fizice, pentru ca sportul te poate elibera de stresul cotidian. Indeparteaza parul nedorit Nu folosi aparatul de ras pe pielea uscata, chiar daca te grabesti, pentru ca exista sanse mari sa te ranesti. Hidrateaza zona epilata cu ulei de masline sau orice alta lotiune emolienta preferi. Pune in aplicare sfaturile de mai sus si tine minte ca singurul secret al frumusetii feminine poate fi acesta: o dieta sanatoasa, multa apa, odihna si mult ras. Frumusetea nu presupune neaparat secrete. Esti frumoasa oricum. Frumusetea presupune sa te cunosti si sa te ajuti mai mult.